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Порошенко: Новый президент будет иметь сильную оппозицию

Сегодня, 20:50

Порошенко заявил о готовности подставить плечо новому президенту в принятии решений, которые соответствуют европейскому курсу Украины

Фото: AFP

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что новый президент будет иметь сильную оппозицию.

"Наша страна от этого только выиграет. Я точно это знаю, потому что мы можем победить только тогда, когда в стране царит демократия", – отметил он сразу после объявления результатов экзит-полов в своем штабе в воскресенье.

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"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто не сомневался – и я, и моя команда готовы подставить плечо новому президенту в принятии решений, которые соответствуют европейскому курсу Украины", – отметил гарант.

Кроме того, он заявил, что готов ввести нового президента в курс дела и передать "сеть международной поддержки Украины, которую формировали пять лет".

Ранее  были опубликованы данные национальных экзит-половСогласно данным, 73,2% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, а 25,3% – за Петра Порошенко.


Владимир Зеленский прокомментировал результаты национальных экзит-полов. Он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув: "Все возможно".

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Тег выборы, Порошенко, оппозиция, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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