Порошенко о деле "Укроборонпрома": Если факты подтвердятся – не спасут ни должности, ни фамилии

Расследование проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП, и вина фигурантов должна быть доказана

Фото: пресс-служба АП.

Порошенко о деле "Укроборонпрома": Если факты подтвердятся – не спасут ни должности, ни фамилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b5/128/5c77b512801be.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b5/128/5c77b512801be.jpeg 2019-02-28T12:17:00+02:00 Политика Расследование проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП, и вина фигурантов должна быть доказана

Президент Петр Порошенко заявляет, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины будут доказаны. Так во время региональной поездки глава государства прокомментировал журналистам последние события вокруг "Укроборонпрома", сообщает пресс-служба главы государства.

"Армия – это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Армия является гордостью Украины. Как Верховный Главнокомандующий армии буду защищать", – подчеркнул Президент.

"Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Как только появилась информация, мной было подписано распоряжение об отстранении и обращения в правоохранительные органы", – отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что по его информации, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершении расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся", – сказал президент.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" считает манипулятивным расследование журналистов относительно хищений в оборонной сфере, в чем заподозрены чиновники украинской "оборонки".

Как сообщалось, 25 февраля в Украине произошло громкое задержание экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы, которого обвинили в государственной измене. Как рассказывал военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

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