Порошенко о коррупции в "Укроборонпроме": виновен – должен быть в тюрьме

ГПУ, НАБУ, САП, СБУ и Нацполиция должны заняться расследованием махинаций в оборонке

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко о коррупции в "Укроборонпроме": виновен – должен быть в тюрьме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/169/3a7/5c81693a78303.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/169/3a7/5c81693a78303.jpeg 2019-03-07T20:59:32+02:00 Политика ГПУ, НАБУ, САП, СБУ и Нацполиция должны заняться расследованием махинаций в оборонке

Президент Петр Порошенко не позволит подорвать доверие к украинской армии, оборонному комплексу и государству в целом из-за преступной деятельности отдельных должностных лиц, поэтому каждый, чья вина будет доказана, ответит по закону.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

"Вчера генпрокурор сказал, и я это подтверждаю, по "Укроборонпрому" внесено в Единый реестр уголовных дел более 480 уголовных производств. И это не только по одному предприятию, а по очень большому количеству предприятий. И на сегодняшний день это свидетельствует об особом и пристальном внимании к предприятиям оборонной промышленности", – подчеркнул президент.

"Почему такое внимание? Потому что на армии воровать нельзя", – подчеркнул Порошенко.

"И это моя позиция. Это мое обращение в правоохранительные органы. Причем во все без исключения – и Генеральную прокуратуру, и НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и Национальную полицию и вновь созданное Государственное бюро расследований, и Службу безопасности Украины", – отметил он.

"Кто нашел – расследуйте и привлекайте к ответственности", – сказал президент.

"Вчера я еще раз обратился к руководству правоохранительных органов по этому конкретному случаю. И подчеркнул следующее: первое – никакие должности, какие фамилии, какие отношения ни с кем из власти или из оппозиции не могут быть основанием для приостановления расследования. Это было мое прямое обращение к Артему Сытнику, который участвовал в заседании (СНБО по ситуации в ГК "Укроборонпром. – Ред.). Прямое обращение к Назару Холодницкому как специализированному антикоррупционному прокурору", – напомнил он.

Президент отметил, что сегодня были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела и поблагодарил за такую ​​реакцию на его обращение.

"Причем подчеркиваю, если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. Если он невиновен, у общества не должно быть сомнений в объективности и беспристрастности проведения расследования компетентными правоохранительными органами", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, директор антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что сотрудники НАБУ сегодня провели около 20 обысков по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына и других фигурантов производств по хищениям в оборонной сфере.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", – заявил он.

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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