Порошенко о "мирном плане Сайдика": Миротворцы ООН – не эскорт для наблюдателей ОБСЕ

Он также напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе

Фото: AFP

Порошенко о "мирном плане Сайдика": Миротворцы ООН – не эскорт для наблюдателей ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8ce/354/5c58ce354989e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8ce/354/5c58ce354989e.jpg 2019-02-05T01:31:00+02:00 Политика Он также напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету и национальной целостности, независимости нашего государства. Хочу подчеркнуть, что план изложен в Минских договоренностях... Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", - сказал президент в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник, комментируя "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, изложенный в СМИ.

По словам главы государства, в Минских договоренностях четко записан вывод всех иностранных войск с территории Украины, вывод всего тяжелого вооружения и техники, обеспечение восстановления украинского суверенитета, власти на территории оккупированного Донбасса.

"Именно на Минских договоренностях основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе", – отметил Порошенко.

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Он также напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"В 2018-2019 у нас уже есть поддержка США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры о, по крайней мере, неприменении права вето со стороны Китая. Кто против? Страна-агрессор – Российская Федерация", - рассказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что миротворческая миссия должна иметь мандат, распространяющийся на всю оккупированную территорию.

"Подчеркну, что может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ... миротворцы должны творить мир и меть мандат на всю оккупированную территорию", – резюмировал Порошенко.

Ранеемирный план ОБСЕ прокомментировала и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Ее смутил пункт, согласно которому парламенты России и Украины должны ратифицировать общий документ по деоккупации Донбасса, а также призвала ОБСЕ больше сосредоточится на Минских соглашениях.

Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.

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