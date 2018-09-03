Порошенко о праве Вселенского патриархата дать автокефалию Украинской церкви: "Господь с нами"

Проводимый в Стамбуле собор Константинопольской церкви принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на торжественных мероприятиях по случаю начала нового 2018/2019 учебного года в лицее "Научная смена", сообщает пресс-служба главы государства.

"Судя по вчерашнему решению Вселенского патриархата, и Господь с нами. Вчера было принято решение о праве Вселенского патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, и в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной православной украинской церкви", – заявил он.

Порошенко напомнил, что процесс был начат три года назад и стал публичным в апреле после обращения президента и поддержки этого обращения украинской Верховной Радой, большинством областных советов, а также после обращения иерархов православных церквей ко Вселенскому Патриарху.

Президент отметил, что независимая православная церковь является одним из важных элементов независимого государства.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

А 18 апреля встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял подписанное ими обращение к Вселенскому патриарху об автокефальной церкви в Украине.