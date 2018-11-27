Порошенко о реакции Запада по военному положению: Мы видим поддержку и понимание

Глава государства рассказал, что сразу после направления Указа в ВР он начал международные консультации с международными партнерами

"Мы видим абсолютную поддержку и понимание решений, которые были приняты военным кабинетом, СНБО, Президентом и вчера Верховной Радой. Отдельно отмечаю, что вчера, когда принималось это решение, мы твердо стояли на позиции по защите конституционных прав и свобод граждан, включая и избирательное право", – заявил президент Петр Порошенко в интервью каналу "Украина", отвечая на вопрос, как западные партнеры реагируют на введение военного положения.

Глава государства рассказал, что сразу после направления Указа в ВР он начал международные консультации с международными партнерами. В частности, первым утром понедельника состоялся телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО, с которым был согласовано немедленное проведение комиссии Украина-НАТО, а также состоялось определение позиции Альянса в отношении акта агрессии против Украины – комиссия была немедленно созвана и проведена, позиция четко сформирована. Также состоялся разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой, поскольку Польша представляет регион в Совете безопасности ООН и украинская сторона обратилась с просьбой внести немедленно в повестку дня Совбеза ситуацию с агрессией России против Украины. По словам Президента, через два часа РФ внесла проект о ситуации относительно нарушения Украиной границ РФ.

"Вопрос России даже не был поставлен в повестку дня. Наш вопрос был поддержан", – подчеркнул глава государства.

Президент также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая была подробно проинформирована о сложившейся ситуации, и Президент обратился с просьбой, чтобы этот вопрос был обсужден, в том числе, и на Совете ЕС. Также ситуация в Азовском море обсуждалась с государственным секретарем США, и в его заявлении США совершенно четко поддерживают позицию Украины и требуют немедленной деэскалации, немедленного освобождения моряков.

"И это фактор уважения к Украине. Мы не просто переговорили, но получили мощные сигналы в поддержку позиции Украины со всего мира", – отметил он.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.