Порошенко о роли церкви в победе Украины: Усиливает нашу способность сопротивляться

/ Фото: Getty Images

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко отправился в Рим на архиерейскую литургию по случаю 50-летия освящения Святой Софии.

"Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также отражение агрессии "русского мира", поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным воздействиям и пропаганде", – написал он под видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, это также и церковная дипломатия, которая помогает союзникам лучше понять Украину и развенчать ложь, которую несет Россия.

Реклама

"Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме", – добавил он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Святая София в Риме является символом свободной Украины и ее будущего.

Ранее Петр Порошенко назвал "формулу" независимости Украины.

Также Порошенко рассказал о судьбе переговоров по Донбассу. Трансформация переговоров не должна дать России то, чего она хочет, говорит экс-президент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама