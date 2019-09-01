Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Порошенко о роли церкви в победе Украины: Усиливает нашу способность сопротивляться

1 сентября, 23:14

Порошенко отправился в Рим на архиерейскую литургию

/ Фото: Getty Images

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко отправился в Рим на архиерейскую литургию по случаю 50-летия освящения Святой Софии.

"Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также отражение агрессии "русского мира", поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным воздействиям и пропаганде", – написал он под видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, это также и церковная дипломатия, которая помогает союзникам лучше понять Украину и развенчать ложь, которую несет Россия.

Реклама

"Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме", – добавил он.

В тренде
1 сентября в Украине – День знаний: главные подробности, фото и видео
Сценарий 1 сентября

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Святая София в Риме является символом свободной Украины и ее будущего.

Ранее Петр Порошенко назвал "формулу" независимости Украины.

Также Порошенко рассказал о судьбе переговоров по Донбассу. Трансформация переговоров не должна дать России то, чего она хочет, говорит экс-президент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео церковь Порошенко рим Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и Россией
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и РоссиейУкраина
Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встреч
Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встречПолитика
В Кабмин на самокате: новый премьер Украины показал Дом правительства изнутри
В Кабмин на самокате: новый премьер Украины показал Дом правительства изнутриПолитика

Новости партнеров

Loading...