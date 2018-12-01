Порошенко о смерти Буша-старшего: Не стало человека-эпохи

Глава государства напомнил, что "холодная война" закончилась именно в президентство Буша-старшего

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

"Не стало президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник. Человек-история, в президентство которого мир увидел завершение холодной войны. Человек-эпоха, на глазах которого Украина восстановила свою независимость", – написал глава государства.

Порошенко напомнил, что именно во время президентства Буша-старшего началось "построение сотрудничества с Украиной в интересах демократии, и сегодня гордимся высоким уровнем стратегического партнерства с США".

"В это время скорби наши искренние соболезнования его родным и близким, всему дружественному американскому народу", – добавил он.

Напомним, ранее слова соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразили действующий президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, сын Джордж Буш-младший, а также украинские пользователи сети, напомнившие о его "украинской ошибке".