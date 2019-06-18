Порошенко о судилище над крымскими татарами в России: Крым превращают в концлагерь

Мир должен усилить давление на Россию, говорит бывший глава государства

Фото: facebook.com/petroporoshenko.

Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь.

Об этом пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко пишет на своей странице в Facebook.

"Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии", – пишет бывший глава государства.

По его мнению, ответ должен быть четким и твердым: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля.

"Крым – это Украина!" – напомнил Порошенко.

Сегодня, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам. Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Ранее новости "Сегодня" писали, что горсуд Таганрога Ростовской области РФ продлил меру пресечения в виде ареста четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", задержанным в Крыму 27 марта. Сейран Муртаза, Энвер Аметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Сейтхалилов будут находиться в СИЗО до 15 августа.

Также напомним, что в обращении Верховной Рады названы фамилии 52 граждан Украины , которые незаконно удерживаются в РФ. В их числе – десятки этнических крымских татар и жителей Крыма украинской национальности, обвиненных в терроризме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко о судилище над крымскими татарами в России: Крым превращают в концлагерь". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"