Порошенко о теракте 11 сентября в США: Украина тоже прочувствовала, что такое террор

Глава государства напомнил о российских террористах на востоке страны и объяснил, как бороться с террором

Сегодня исполняется 17-я годовщина ужасно теракта в США 11 сентября 2001 года. Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Сегодня день памяти жертв серии террористических атак в Соединенных Штатах 11 сентября 2001. Совместно с дружественным американским народом склоняем голову перед памятью невинно убитых в страшной трагедии. Горе, которое она принесла в тысячи семей, до сих пор отзывается болью в сердцах по всему миру", – сказал он.

Порошенко отметил, что этот теракт изменил отношение к террористической угрозе и в Украине, и напомнил, как сейчас российские террористы уничтожают Донбасс.

"Терроризм не знает границ, как и не пренебрегает средствами для достижения своих грязных целей. Расчет всегда циничный – запугать и посеять панику. Украинский народ чувствует это сполна, когда взрощенные российской рукой террористические группы методично и целенаправленно уничтожают Донбасс. Единство и солидарность – это наша решительный ответ террористам всех мастей. Наша сила в непоколебимой вере и преданности твердо защищать свои свободы и идеалы", – подчеркнул глава государства.

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Президент добавил, что Украине высоко ценит партнерство с американцами и другими союзниками в борьбе с терроризмом и его спонсорами.

11 сентября 2018 года исполнилось 17 лет с того дня, как самолеты, захваченные террористами, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Тогда погибли около три тысячи человек. Это самый крупный теракт в современной истории. Начиная с 2002 года, 11 сентября отмечается в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009 года этот день также обрел статус общенационального дня служения и памяти.

Напомним, в 2016 года власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса по терактам 11 сентября 2001 года. В обнародованном разделе содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.