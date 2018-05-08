Порошенко о войсках РФ на Донбассе: Путин использует около 50 тысяч "русских волонтеров"

Вчера, 10:47

На востоке Украине 50% вражеских войск – это россияне, заявил глава государства

Российские войска. Фото: архив
Российские войска. Фото: архив

Украина установила, что на Донбассе в разные периоды времени находилось до 10 тысяч кадровых российских военных, а также десятки тысяч наемников. Об этом рассказал в интервью телеканалу CBS News президент Петр Порошенко

Он пояснил: хоть Россия и скрывает свое присутствия на Донбассе, но там воюют россияне.

"Мы подтверждены цифры, что в разные периоды их количество было от 2,5 тыс. до 10 тыс. – регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс они имеют почти 50 тыс. войск так называемых "русских волонтеров", которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако, они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они – русские, они – по национальности русские, они – русские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это – русские", – сказал Порошенко.

Глава государства также подчеркнул, что до 50% тех, кто сейчас воюет в Донбассе, являются гражданами России.

Ранее Порошенко говорил, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину, но напомнил, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе и готова в любой момент дать серьезный отпор агрессору.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял об огромном войске РФ у границ Украины, которое готово к большой войне. По его словам, Россия развернула тысячи танков, ракетные войска и несколько армий.
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"Сегодня"

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