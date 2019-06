Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал

Раньше мировые лидеры рассказывали, "как ведут себя вавки в голове Путина", говорит экс-глава государства

Встреча Путин и Трампа в Осаке. Фото: kremlin.ru

Встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке, где речь шла об Украине , вызвала возмущение бывшего главы государства Петра Порошенко, поскольку зарубежные лидеры поднимают тему нашей страны без участия официального Киева.

Об этом Порошенко заявил в Тернополе в пятницу, 28 июня.

"Пять лет, пока я был президентом, никто не решался без Украины говорить об Украине. Наша позиция была "nothing about Ukraine without Ukraine" (ничего об Украине без Украины). А сейчас судьбу Украины обсуждают везде в мире, только без Украины", – подчеркнул он.

Порошенко считает унизительными попытки договориться с Россией "за спиной" Украины.

"Перед любыми контактами с Москвой наши европейские или американские партнеры обязательно координировались со мной, это святая правда. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина", – утверждает экс-президент.

Он заметил, что последняя встреча Трампа и Путина была "первой, перед которой никто так и не позвонил в Киев".

"И отсутствие звонка – это очень и очень тревожный сигнал. Это опять возвращение в 2013 год", – считает Порошенко.

Напомним, в Осаке Путин встречался в канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, и речь тоже шла об Украине .

А премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила Путину о необходимости освобождения 24 незаконно удерживаемых украинских моряков.

