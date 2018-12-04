Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

Сегодня, 00:25

Он высказал надежду, что участникам Собора хватит мудрости, разума и единства, чтобы они избрали предстоятеля

president.gov.ua
president.gov.ua

Объединительный Собор украинской православной церкви состоится в декабре, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Большая вероятность, что Собор состоится именно в декабре", – сказал Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

Он высказал надежду, что участникам Собора хватит мудрости, разума и единства, чтобы они избрали предстоятеля, "точно без вмешательства президента".

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Он также сообщил, что после объединительного Собора вместе с новоизбранным предстоятелем поедет во Вселенский патриархат в Стамбул.

"А потом уже предстоятель вместе с президентом поедут на Фанар, будет торжественная служба, служба божья и на этой службе будут служить два предстоятеля – его Всесвятость партриах Варфоломей и новоизбранный предстоятель украинской православной церкви", – рассказал президент.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса, Украине для получения автокефалии нужно лишь объединение церквей.

После решения по Томосу ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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