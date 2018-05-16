Порошенко обратился к Западу из-за России

Сегодня, 13:07

Глава государства прокомментировал также заявление Сенцова о начале голодовки

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Глава государства напомнил, что требование пленника Кремля Олега Сенцова по прекращению голодовки – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

75_main_new.1481853952Олег Сенцов. Фото: AFP

"В знак протеста Олег объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям", – написал Порошенко.

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Президент заверил, что вопрос освобождения украинцев у него на контроле и Украина продолжает бороться за них.

"Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ", – добавил глава государства.

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Напомним, на недавних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Порошенко озвучил фамилии украинских заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях.

Как известно, в российском плену более 60 украинцев, которых Москва не хочет ни менять, ни отпускать. Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан.
Россия, Порошенко, запад, политзаключенные, сенцов

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Источник:

"Сегодня"

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