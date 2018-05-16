Порошенко обратился к Западу из-за России

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Глава государства напомнил, что требование пленника Кремля Олега Сенцова по прекращению голодовки – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Олег Сенцов. Фото: AFP

"В знак протеста Олег объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям", – написал Порошенко.

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Президент заверил, что вопрос освобождения украинцев у него на контроле и Украина продолжает бороться за них.

"Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ", – добавил глава государства.

Напомним, на недавних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Порошенко озвучил фамилии украинских заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях.

Как известно, в российском плену более 60 украинцев, которых Москва не хочет ни менять, ни отпускать. Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан.