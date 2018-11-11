Порошенко обратился к жителям Донбасса по поводу "выборов": опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы, объявленные боевиками.

"Хочу обратиться к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не принимайте участия в фейковых выборах!" – говорится в обращении главы государства, опубликованном на его Facebook.

По словам Порошенко, "Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы, сначала убрав своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, выбрать уже назначенных ими следующих марионеток".

"Украина будет жестко противостоять этому и делать все для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали также и те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе. Слава Украине!" – написал президент.

Напомним, что перед началом "волеизъявления" оккупанты пытались привлечь людей на "избирательные участки", чтобы добиться нужного результата.

Как сообщалось, боевики стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".

Как мы писали, луганчан на "выборы главы ЛНР" заманивают пополнением мобильного счета. Представители "компании" будут стоять возле каждого избирательного участка в фирменной одежде и раздавать карты пополнения каждому проголосовавшему. А вот луганчане сразу раскусили мошенников: "Очень похоже на подкуп, как и ярмарки с бросовыми ценами возле участков – объявления уже висят".