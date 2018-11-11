Порошенко обратился к жителям Донбасса по поводу "выборов": опубликовано видео
Глава государства призвал украинцев не идти на фейковые выборы
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы, объявленные боевиками.
"Хочу обратиться к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не принимайте участия в фейковых выборах!" – говорится в обращении главы государства, опубликованном на его Facebook.
По словам Порошенко, "Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы, сначала убрав своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, выбрать уже назначенных ими следующих марионеток".
"Украина будет жестко противостоять этому и делать все для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали также и те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе. Слава Украине!" – написал президент.
Напомним, что перед началом "волеизъявления" оккупанты пытались привлечь людей на "избирательные участки", чтобы добиться нужного результата.
Как сообщалось, боевики стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".
Как мы писали, луганчан на "выборы главы ЛНР" заманивают пополнением мобильного счета. Представители "компании" будут стоять возле каждого избирательного участка в фирменной одежде и раздавать карты пополнения каждому проголосовавшему. А вот луганчане сразу раскусили мошенников: "Очень похоже на подкуп, как и ярмарки с бросовыми ценами возле участков – объявления уже висят".
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