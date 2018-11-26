Порошенко обсудил агрессию России с Туском и Дудой

Президент Евросовета пообещал, что сделает все возможное для продолжения санкций против РФ

Президент Петр Порошенко провел телефонные разговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и польским лидером Анджеем Дудой, с которыми обсудил сложившуюся ситуацию из-за российской агрессии в Азовском море, передает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер проинформировал Туска о том, что происходит в Азове, а все действия россиян назвал грубым нарушением международного права, в том числе и Будапештского меморандума

В свою очередь президент Евросовета объявил о полной поддержке Украины и осудил действия агрессора. Туск также заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций.

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Президенту Польши Порошенко также рассказал о новой военной агрессии России, а также планах по введению военного положения в Украине.

Дуда выразил поддержку Украине и скоординировал с президентом Украины дальнейшие шаги в связи с российской угрозой.

Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.

Отметим, что сегодня в результате телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и генсек Альянса Йенс Столтенберг договорились о срочном проведении комиссии Украина НАТО из-за агрессии России.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают Россию уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море".