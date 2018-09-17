Порошенко обсудил с госсекретарем по обороне Великобритании усиление санкций против РФ

На встрече стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН, НАТО и российскую агрессию на Донбассе

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном перспективы усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

Собеседники положительно отметили интенсивность украинского-британского диалога в сфере безопасности и обороны. В частности, Порошенко высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировки Вооруженных сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении.

"Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери", – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Порошенко приветствовал решение госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию столкновения на Донбассе.

Отдельное внимание стороны уделили усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам.

Отметим, Великобритания не намерена вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" до завершения процедуры Brexit, заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес.

При этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что новые западные санкции стали полной неожиданностью для Кремля. Влияние санкций очень ощутимо, и именно поэтому власти РФ занижают их значимость.

Как сообщалось, Совет ЕС продлил санкции против России на полгода в связи с агрессией в отношении Украины.