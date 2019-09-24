Порошенко обсудил с послом Германии санкции против России

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новым послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен и обсудил с ней актуальное развитие событий на Донбассе.
Также стороны обсуждали координацию подходов по обеспечению выполнения российской стороной обязательств в рамках минского и нормандского процессов, сообщили в пресс-службе политической партии.
В ходе разговора Порошенко подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины" и недопущения потери нашим государством международной субъектности.
Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что его партия будет твердо стоять на позициях защиты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а любым попыткам поставить под сомнение эту перспективу будет даваться действенный и эффективный ответ.
Кроме того, была высказана искренняя благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за твердую поддержку и помощь нашей стране как в обеспечении отпора российской агрессии и укрепления европейского единства и солидарности с Украиной, так и на пути важных реформ.
Акцентировалось внимание и на важности сохранения санкционной политики ЕС против России. Стороны обговорили и реформы в Украине, включая децентрализацию и судебную реформу, а также вопросы обеспечения энергетической безопасности Европы.
Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что вступление Украины в НАТО остается стратегической целью нашей страны, и нежелание России заставляет только ускорить этот процесс.
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