Порошенко обсудил с послом Германии санкции против России

На встрече обсуждалась координация действий на Донбассе и противодействие российской агрессии

Порошенко встретился с новым послом ФРГ. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новым послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен и обсудил с ней актуальное развитие событий на Донбассе.

Также стороны обсуждали координацию подходов по обеспечению выполнения российской стороной обязательств в рамках минского и нормандского процессов, сообщили в пресс-службе политической партии.

В ходе разговора Порошенко подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины" и недопущения потери нашим государством международной субъектности.

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Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что его партия будет твердо стоять на позициях защиты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а любым попыткам поставить под сомнение эту перспективу будет даваться действенный и эффективный ответ.

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Кроме того, была высказана искренняя благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за твердую поддержку и помощь нашей стране как в обеспечении отпора российской агрессии и укрепления европейского единства и солидарности с Украиной, так и на пути важных реформ.

Акцентировалось внимание и на важности сохранения санкционной политики ЕС против России. Стороны обговорили и реформы в Украине, включая децентрализацию и судебную реформу, а также вопросы обеспечения энергетической безопасности Европы.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что вступление Украины в НАТО остается стратегической целью нашей страны, и нежелание России заставляет только ускорить этот процесс.

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