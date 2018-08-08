Порошенко обсудил с Помпео дальнейшее противодействие российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, стороны обсудили дальнейшее противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, говорится в заявлении, опубликованном в ночь на среду на сайте главы Украинского государства.

"Стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств", – сообщила пресс-служба президента Украины.

Порошенко поблагодарил Помпео за "историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором". Были отмечены приоритетности продолжения движения от политики непризнания аннексии политики деоккупации Крыма.

"Собеседники отметили, что подходы США по политике в отношении России остаются четкими и недвусмысленными – пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти", – говорится в сообщении.

Также стороны отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии", – сказано в сообщении.

Кроме того собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемой участком границы Украины с Россией.

В сообщении пресс-службы президента Украины подчеркнули, что особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.

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"Мы должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день", – отметил Порошенко.

Глава Украинского государства и госсекретарь США подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующей безопасности вызовов в результате реализации проекта "Северный поток – 2".

Вместе с тем Помпео поздравил Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса Киева на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.