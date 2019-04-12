Порошенко обсудил с преемницей Меркель ситуацию в Крыму и на Донбассе

Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного освобождения украинских моряков и политических заключенных

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию встретился с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Было отмечено развитие политического диалога между Украиной и ФРГ. Председатель Христианско-демократического союза Германии дала высокую оценку прозрачности проведения первого тура президентских выборов в Украине и их соответствия высоким демократическим стандартам", – говорится в сообщении.

Как отмечается, "отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией".

Также Петр Порошенко поблагодарил Германию за помощь во внедрении реформ в Украине.

Напомним, что на съезде канцлер Германии Ангела Меркель покинула должность председателя Христианско-демократического союза. На прощанье однопартийцы вручили ей символический подарок – дирижерскую палочку.

В итоге в Германии выбрали преемницу Меркель. Участники съезда Христианско-демократического союза ФРГ выбрали верную сторонницу Меркель 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая была генеральным секретарем ХДС. Она набрала 51,75% партийной поддержки.

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