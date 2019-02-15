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Порошенко обсудил с президентом Египта расширение торгово-экономического сотрудничества

Сегодня, 22:54

Президент пригласил Аль Сиси посетить Украину с визитом

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.
Порошенко обсудил с президентом Египта расширение торгово-экономического сотрудничества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/724/124/5c6724124eeed.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/724/124/5c6724124eeed.jpeg Политика Президент пригласил Аль Сиси посетить Украину с визитом

Президент Египта Абдель Фаттах Аль Сиси заявил о готовности к дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества с Украиной. Об этом президент Египта сказал на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Собеседники обсудили весь спектр двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной проблематики.

Стороны отметили позитивные сдвиги в двусторонних отношениях и подтвердили обоюдную заинтересованность в усилении политических контактов между двумя государствами на высшем уровне.

Президент Украины отметил рост товарооборота между двумя странами и важность дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Президент Египта подчеркнул готовность египетской стороны к дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества с нашим государством и заинтересованность египетской стороны в реализации совместных инвестиционных проектов.

Аль Сиси поблагодарил украинских туристов за выбор Египта для отдыха и заверил, что Египет будет заботиться об их безопасности.

Порошенко пригласил Аль Сиси посетить Украину с визитом.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в контексте выхода Великобритании из ЕС

Ранее мы писали, что Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

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Тег Египет, Порошенко, Абдель Фаттах Аль Сиси

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