Порошенко обсудил с президентом Египта расширение торгово-экономического сотрудничества
Президент пригласил Аль Сиси посетить Украину с визитом
Президент Египта Абдель Фаттах Аль Сиси заявил о готовности к дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества с Украиной. Об этом президент Египта сказал на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Собеседники обсудили весь спектр двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной проблематики.
Стороны отметили позитивные сдвиги в двусторонних отношениях и подтвердили обоюдную заинтересованность в усилении политических контактов между двумя государствами на высшем уровне.
Президент Украины отметил рост товарооборота между двумя странами и важность дальнейшего развития экономического сотрудничества.
Президент Египта подчеркнул готовность египетской стороны к дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества с нашим государством и заинтересованность египетской стороны в реализации совместных инвестиционных проектов.
Аль Сиси поблагодарил украинских туристов за выбор Египта для отдыха и заверил, что Египет будет заботиться об их безопасности.
Порошенко пригласил Аль Сиси посетить Украину с визитом.
Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в контексте выхода Великобритании из ЕС.
Ранее мы писали, что Порошенко завтра проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.
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