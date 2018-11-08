Порошенко обсудил с вице-главой Еврокомиссии транш в 1 млрд

Сегодня, 10:57

Валдис Домбровскис считает, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках своих соглашений с ЕС

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko

В столице Финляндии, городе Хельсинки, состоялась встретился Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщили на странице украинского лидера в Facebook, они обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

"Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии", – отметил Домбровскис.

1_16

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии заверил во всесторонней поддержке Украины со стороны ЕС на пути реформ и имплементации Соглашения об ассоциации.

Напомним, что 7 ноября начался официальный визит президента в Финляндию, где он встретился со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

Ранее уже сообщалось, в рамках поездки Петр Порошенко выступил на саммите Европейской народной партии, который проходит в Хельсинки.

Кроме того, он встретился с председателем Европейской народной партии Джозефом Долем, с которым договорился усилить санкции в отношении России.
Финляндия, Порошенко, Еврокомиссия, транш, Домбровскис

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко обсудил с вице-главой Еврокомиссии транш в 1 млрд". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Getty

"Траншей не будет": экономисты дали прогноз по сотрудничеству Украины с МВФ

6 Ноября, 09:14

Специалисты пришли к одинаковым выводам

Украина

Фото: архив

Команда экспертов МВФ приедет в Украину: стала известна дата

3 Ноября, 11:32

Несколько экспертов Фонда посетят Киев для проведения консультаций по госбюджету-2019
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Сколько денег Украина получит от МВФ: в Нацбанке озвучили прогноз

1 Ноября, 15:29

НБУ рассчитывает, что транш перечислят до конца 2018 года

Экономика

Фото: AFP

Программа МВФ спасла Украину от катастрофы - Волкер

29 Октября, 09:47

Дипломат оценил соглашение с Фондом и объяснил, почему оно было необходимым

Экономика

Деньги. Первый новый транш может поступить уже в январе. Фото: AFP

Какими будут новые деньги от МВФ: якорь, сроки, условия

26 Октября, 07:19

Кредиторы обещают за 14 месяцев дать 3,9 миллиарда долларов. Эксперты: для этого нужна "правильная" смета

Экономика

фото AFP

Украина может получить транш кредита МВФ уже в этом году - НБУ

25 Октября, 14:37

Программа stand-by для Украины должна содержать более простые условия, чем предыдущая программа EFF, отметил Смолий
Загрузка...