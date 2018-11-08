Порошенко обсудил с вице-главой Еврокомиссии транш в 1 млрд

Валдис Домбровскис считает, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках своих соглашений с ЕС

В столице Финляндии, городе Хельсинки, состоялась встретился Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщили на странице украинского лидера в Facebook, они обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

"Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии", – отметил Домбровскис.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии заверил во всесторонней поддержке Украины со стороны ЕС на пути реформ и имплементации Соглашения об ассоциации.

Напомним, что 7 ноября начался официальный визит президента в Финляндию, где он встретился со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

Ранее уже сообщалось, в рамках поездки Петр Порошенко выступил на саммите Европейской народной партии, который проходит в Хельсинки.

Кроме того, он встретился с председателем Европейской народной партии Джозефом Долем, с которым договорился усилить санкции в отношении России.