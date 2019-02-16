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Порошенко обсудил с вице-президентом США вопросы новых санкций против РФ

Сегодня, 22:04

Порошенко и Пенс обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза

Фото: president.gov.ua
Порошенко обсудил с вице-президентом США вопросы новых санкций против РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/86b/1d1/5c686b1d1b88b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/86b/1d1/5c686b1d1b88b.jpeg Политика Порошенко и Пенс обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил вопрос введения новых санкций против РФ в ответ на агрессию в районе Керченского пролива.

Об этом Порошенко сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы тщательно обсудили координацию наших действий относительно реакции на агрессию в районе Керченского пролива. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза", - заявил он. 

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации. 

Напомним, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.

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Тег США, Порошенко, Керченский пролив, санкции, санкции против России , Пенс, мюнхенская конференция, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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