Порошенко обсудил с вице-президентом США вопросы новых санкций против РФ
Порошенко и Пенс обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил вопрос введения новых санкций против РФ в ответ на агрессию в районе Керченского пролива.
Об этом Порошенко сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы тщательно обсудили координацию наших действий относительно реакции на агрессию в районе Керченского пролива. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза", - заявил он.
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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации.
Напомним, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.
Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.
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