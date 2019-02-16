Порошенко обсудил со Столтенбергом амбиции Украины получить ПДЧ

Стороны обсудили направления сотрудничества между Украиной и НАТО в ближайшие годы

Фото: AFP

Порошенко обсудил со Столтенбергом амбиции Украины получить ПДЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/af6/5b7/5c4af65b713e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/af6/5b7/5c4af65b713e5.jpg 2019-02-16T01:50:00+02:00 Политика Стороны обсудили направления сотрудничества между Украиной и НАТО в ближайшие годы

Президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом амбиции Украины получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ). Об этом он сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сегодняшняя встреча с генсекретарем НАТО была первой после принятия Верховной Радой предложений президента относительно изменений в Конституцию о закреплении курса в НАТО и ЕС", – отметил он.

По словам Порошенко, "в этих новых реалиях" стороны обсудили направления сотрудничества между Украиной и НАТО в ближайшие годы.

"Речь идет об амбициях по ПДЧ, о ежегодных национальных программах, на двустороннем уровне – развитии сотрудничества по повышению безопасности на всех направлениях, начиная от кибербезопасности и заканчивая увеличением мощности оборонительного оружия Украины", – отметил президент.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Напомним, Порошенко в субботу проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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