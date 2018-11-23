Порошенко объяснил, что даст Украине членство в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко назвал важным шагом на пути Украины к ЕС и НАТО принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта об изменениях в Конституции по евроинтеграционному и евроатлантическому курсам страны. Он рассказал студентам Киевского национального торгово-экономического университета, что даст Украине присоединение к ЕС и НАТО.

Он напомнил, что 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и 54% – в НАТО. В Альянс Украина идет не с протянутой рукой, а как партнер по обеспечению безопасности, ведь украинская армия, созданная за пять лет, сейчас является одной из десяти сильнейших на континенте. Также президент объяснил, что получит от такого союза Украина.

"Я вам очень легко могу ответить, что получит страна. Первое – безопасность. Защита. Молодежи не нужно будет бросать учебу, бросать работу, бросать семью и идти на фронт. НАТО – в первую очередь это инструмент коллективной безопасности. Экономика получит новые инвестиции. Когда для инвестора уже не стоит вопрос безопасности его инвестиций, придут новые инвестиции, новое высокотехнологичное оборудование и новые высокооплачиваемые рабочие места. Бюджет за счет этого будет кардинально увеличен. Платежный баланс и валюта станут крепче. Эффективность действий наших Вооруженных сил будет значительно повышена", – рассказал Порошенко.

Также глава государства объяснил студентам, что гибридная агрессия России не ограничивается лишь боевыми действиями на востоке Украины.

"Гибридная война, которую ведет против нас Российская Федерация, означает не только наступление на фронте, не только террористические атаки террористов, подготовленных в лагерях Белгорода, Курска, Ростова. А это значит подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Зрада, все пропало, ничего не сделано", – подчеркнул президент.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг объяснял, что приблизит Украину к НАТО. Он также напомнил, что страны-члены Альянса продолжают оказывать поддержку Украине, предоставляя экспертов, специалистов и оборудование.