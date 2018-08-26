Порошенко объяснил, где Украина возьмет деньги на восстановление Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Авдеевку поручил украинским послам работать над привлечением средств Запада для восстановления разрушенного российской войной Донбасса. Об этом он сказал во время выступления в прифронтовом городе.

"Сюда, в Авдеевку, приехали по моему поручению украинские послы, чтобы собственными глазами увидеть, в чем нуждается сегодня Донбасс. Конечно, первое и самое главное – Донбасс нуждается в мире", – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что украинские послы будут заниматься мобилизацией средств для восстановления инфраструктуры Донбасса.

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"Будем делать так, чтобы каждая страна ЕС взяла ответственность за восстановление конкретного населенного пункта. Это хороший символ как мы заботимся об украинцах, которые не выехали из Донбасса. Более того – они возвращаются на Донбасс. Выпускники вузов ищут и находят работу на Донбассе", – заявил глава государства.

Президент отметил, что одной из главных задач украинских дипломатов за границей – проведение разъяснительной работы в странах, где они находятся, о ситуации на востоке Украины.

"Поэтому так важно для послов увидеть собственными глазами, что происходит на Донбассе", – резюмировал Порошенко.

Напомним, 1 августа Петр Порошенко поручил подготовить иск против России за ущерб на Донбассе. Глава государства обратился к правительству с просьбой создать соответствующий межведомственный координационный орган для формирования консолидированной претензии к Москве.

Эксперты аналитического центра Atlantic Council подсчитали колоссальные потери Украины от оккупации Крыма и Донбасса. На востоке Украины в ходе боевых действий была разрушена инфраструктура. В исследовании эксперты оценили убытки от войны в 9,5 млрд долларов. Также они подсчитали потери от аннексии полуострова.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявлял, что Россия нанесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов от оккупации Крыма и войны на Донбассе.

"Аслунд (старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" – ред.), по непрямым данным, насчитал сумму, как минимум, 100 миллиардов долларов убытков. Эти 100 миллиардов – это убытки Украины. Это и недополученная выгода и те потери, которые уже произошли, и те потери, что товарооборот через наши порты уменьшился на Азовском побережье", – говорил замминистра.