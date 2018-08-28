Порошенко объяснил, какие действия смогут остановить Россию

Глава государства отметил, что Москва не жалеет сил на попытки ослабить санкции против РФ и перекроить логику Минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти Российской Федерации сделают все возможное, чтобы добиться ослабления введенных против них санкций и изменить смысл Минских соглашений в свою пользу.

"Можете не сомневаться, что Кремль не будет жалеть сил для того, чтобы перекроить логику Минских соглашений, дискредитировать нашу миротворческую инициативу для Донбасса и подорвать политику непризнания оккупации Крыма для того, чтобы переложить ответственность на Украину и добиться ослабления санкций", – сказал глава государства на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Порошенко отметил, что "найдется немало тех, кто будет рад подыграть Москве". В этом контексте он выразил убеждение, что нынешний мир не имеет никаких гарантий того, что "эта позиция будет твердой".

В связи с этим, президент Украины констатировал, что официальный Киев вынужден четко артикулировать, что любые уступки Кремлю без возобновления территориальной целостности Украины в полном объеме – это прямое поражение международного права и демократии перед авторитаризмом и милитаризмом, "это приглашение потенциальных диктаторов для того, чтобы попробовать сформировать свою фортуну обустройства кровавых танцев на костях невинных".

"Москву остановит только эффективная международная солидарность, санкции, международная изоляция и предоставленное нам летальное вооружение", – подытожил глава государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В то же время Тымчук рассказывал, что после провала военных планов в Украине Москва решила зайти с другой стороны, и у Путина поставили новую задачу по Украине. Российские эксперты должны провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.