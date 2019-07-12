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Порошенко объяснил, почему Путин так легко согласился поговорить с Зеленским

12 июля, 20:49

Россия вынуждена выполнить решение Гамбургского арбитража по освобождению наших моряков

Скриншот
Скриншот.

Президент России Владимир Путин так легко согласился переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за решения Гамбургского арбитража. Об этом заявил экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

"По моей информации, Россия обязана, вынуждена выполнить решение Гамбургского арбитража по освобождению наших моряков. Они сейчас делают шаги для того, чтобы сохранить лицо. На 90% есть надежда, что все те, кто ждет возвращения наших героев из тюрем Москвы, 24 моряков, ставших жертвами агрессии Российской Федерации в Керченском проливе, и сегодня стоит обсудить вопрос возврата", – сказал Порошенко.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.


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Тег Путин, Порошенко, Зеленский, Главная тема

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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