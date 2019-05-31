Порошенко объяснил, почему решил остаться в политике
Бывший президент поделился планами на будущее и рассказал и сравнил название своей новой партии с ЕС
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что остался в политике и будет баллотироваться в Верховную Раду для того, чтобы защитить достижения Украины последних лет. Об этом он сказал на съезде его политической силы, передает пресс-служба партии.
"Для того я остаюсь в политике, а партия идет на выборы, хотя они и провозглашены с грубым нарушением Конституции. Мы идем не за должностями. Идем, чтобы защитить достижения страны за пять лет. Чтобы не допустить ее разворота обратно в Россию. Мы идем для того, чтобы Украина продолжила движение к членству в Европейском Союзе и НАТО. Мы идем, чтобы не допустить российского реванша", – сказал он.
Порошенко отметил, что новое название его партии не только совпадает с аббревиатурой Европейского Союза, но и отражает основную стратегическую цель.
"Где бы мы ни были – во власти или в оппозиции, – должны сделать все, чтобы до конца следующего десятилетия Украина стала членом НАТО и Европейского Союза. Ибо только это может гарантировать нашу безопасность и обеспечить гражданам Украины высокий уровень жизни. Потому и План действий по членству в Альянсе, и процесс переговоров о вступлении в Евросоюз – это колоссальный стимул для внутренних реформ и глубинных преобразований", – подчеркнул экс-президент.
Напомним, 22 мая Порошенко заявлял, что готов к выборам в Верховную Раду. Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью". По его словам, планируется "очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".
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