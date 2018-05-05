Порошенко объяснил, зачем Путину Чемпионат мира по футболу
Главное футбольное событие в мире состоится летом, но в Украине указали на истинные намерения Кремля
Президент Украины Петр Порошенко считает, что желание России провести Чемпионат мира по футболу у себя этим летом не имеет ничего общего со спортом. Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус", сообщает пресс-служба главы государства.
По его мнению, это геополитика чистой воды в исполнении Путина.
"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это – вопрос геополитики", – сказал Порошенко.
Ранее президент Украины говорил, что фанатам решать, ехать ли туда, учитывая российскую агрессию. Также украинский лидер пояснил, что Запад уже наказал россиян в олимпийском спорте, показав, что не принимает такую политику РФ.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление по бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России из-за дела Скрипаля. По ее словам, в настоящий момент речь не идет о бойкоте со стороны Германии и Европы чемпионата мира по футболу.
В свою очередь в МИД РФ назвали главную цель Запада бойкота России. Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена, что Европа пытается лишить РФ Чемпионата мира.
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