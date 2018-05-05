Порошенко объяснил, зачем Путину Чемпионат мира по футболу

5 Мая 2018, 16:40

Главное футбольное событие в мире состоится летом, но в Украине указали на истинные намерения Кремля

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает, что желание России провести Чемпионат мира по футболу у себя этим летом не имеет ничего общего со спортом. Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус", сообщает пресс-служба главы государства.

По его мнению, это геополитика чистой воды в исполнении Путина.

"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это – вопрос геополитики", – сказал Порошенко.

Ранее президент Украины говорил, что фанатам решать, ехать ли туда, учитывая российскую агрессию. Также украинский лидер пояснил, что Запад уже наказал россиян в олимпийском спорте, показав, что не принимает такую политику РФ.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление по бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России из-за дела Скрипаля. По ее словам, в настоящий момент речь не идет о бойкоте со стороны Германии и Европы чемпионата мира по футболу.

В свою очередь в МИД РФ назвали главную цель Запада бойкота России. Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена, что Европа пытается лишить РФ Чемпионата мира.
Россия, Путин, Порошенко, чемпионат мира

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Источник:

"Сегодня"

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