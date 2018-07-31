Порошенко одобрил изменения в закон об Украинском культурном фонде: что это значит

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволит урегулировать деятельность Украинского культурного фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент одобрил принятый Верховной Радой в начале июля закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда.

Закон позволит:

усовершенствовать государственную поддержку культуры;

поможет создавать благоприятные условия для реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере;

документ также уточняет правовой статус Украинского культурного фонда;

совершенствует процедуры, связанные с поддержкой проектов этим фондом.

Закон обеспечивает согласование в законодательном поле норм относительно государственной поддержки реализации культурных и художественных проектов, а также конкретизирует отдельные положения по введенных в 2017 году законом "Об Украинском культурном фонде" новых подходов к финансированию проектов в сферах культуры и искусств. Будет качественно новый принцип отбора таких проектов, в частности на конкурсной основе высококвалифицированной экспертной средой.

Напомним, в феврале в Украинском культурном фонде был избран новый исполнительный директор. Шестью голосами из семи поддержали кандидатуру Юлии Федив. Глава Фонда Марина Порошенко воздержалась от голосования и объяснила почему.