Порошенко одобрил изменения в закон об Украинском культурном фонде: что это значит

Сегодня, 16:08

Подписанный президентом закон усовершенствует поддержку государством культурных проектов в Украине

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволит урегулировать деятельность Украинского культурного фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент одобрил принятый Верховной Радой в начале июля закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда.

Закон позволит:

  • усовершенствовать государственную поддержку культуры;
  • поможет создавать благоприятные условия для реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере;
  • документ также уточняет правовой статус Украинского культурного фонда;
  • совершенствует процедуры, связанные с поддержкой проектов этим фондом.

Закон обеспечивает согласование в законодательном поле норм относительно государственной поддержки реализации культурных и художественных проектов, а также конкретизирует отдельные положения по введенных в 2017 году законом "Об Украинском культурном фонде" новых подходов к финансированию проектов в сферах культуры и искусств. Будет качественно новый принцип отбора таких проектов, в частности на конкурсной основе высококвалифицированной экспертной средой.

Напомним, в феврале в Украинском культурном фонде был избран новый исполнительный директор. Шестью голосами из семи поддержали кандидатуру Юлии Федив. Глава Фонда Марина Порошенко воздержалась от голосования и объяснила почему.
закон, культура, президент, Порошенко, фонд

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"Сегодня"

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