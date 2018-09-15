Порошенко одобрил выделение 5% ВВП на оборону

Глава государства ввел в действие решение СНБО о направлении на безопасность и оборону 5% ВВП в 2019 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о направлении на нужды сектора безопасности и обороны 5% ВВП в 2019 году. Об этом говорится на сайте Администрации президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О предложениях к проекту закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен предусмотреть в бюджете на 2019 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее объема расходов, предусмотренных на 2018 год, в процентах от валового внутреннего продукта.

Также должно быть предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее, чем на 30% с учетом минимального размера денежного обеспечения лиц рядового состава ГосЧС и полицейских – в сумме не менее 9 тысяч гривен; военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы – в сумме не менее 10 тысяч гривен.

Другие расходы предусмотреть с учетом роста номинального валового внутреннего продукта по отношению к предыдущему году (10%).

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Кроме того, в следующем году Кабмин должен обеспечить первоочередное финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям - разработка, подготовка производства и закупка новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов.

Также должно быть предусмотрено усиления системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.

Реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих – также определена в числе первоочередных.

Напомним, 6 сентября СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год.

Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.