Порошенко оплатил телерекламу в поддержку предоставления томоса об автокефалии УПЦ из личных средств – Администрация

Сегодня, 20:49

Все расходы, связанные с размещением телерекламы, будут отражены в декларации президента за 2018 год

Фото: сайт Порошенко
Фото: сайт Порошенко

Президент Петр Порошенко оплатил телерекламу в поддержку предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви из личных средств. Об этом говорится в ответе пресс-службы Администрации на запрос "Українських Новин".

"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы – Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета Украины. Данная рекламная кампания была оплачена из личных средств Петра Порошенко, из которых уплачены все налоги, в соответствии с заключенными договорами с телеканалами", – сказано в нем.

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Также отмечается, что все расходы, связанные с размещением телерекламы, будут отражены в декларации президента за 2018 год.

Напомним, президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. "Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам", – сказано в сообщении.

В частности, 336 тысяч гривен составила его заработная плата, которую он перечислил на благотворительные цели, а 15,8 млн гривен – проценты по депозитам. Также отмечается, что сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на 430 тысяч долларов. При этом, президент израсходовал 200 млн гривен на благотворительность в 2017 году.
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