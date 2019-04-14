Порошенко: От дебатов 14 апреля проиграла Украина
Президент считает, что к избирателям снова отнеслись без должного уважения
Президент Украины Петр Порошенко в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером рассказал об ощущениях от встречи с десятками тысяч людей и с журналистами на НСК "Олимпийский", и от того, что встреча с Зеленским снова не состоялась.
" Я считаю, что проиграла от этого Украина, проиграли избиратели. К избирателям снова отнеслись без должного уважения. Журналисты, которые представляли более 200 изданий, приехали туда посмотреть не на Порошенко и Зеленского. Они пришли осветить избирательную гонку и проинформировать, как избирателей внутри страны, так и все мировое сообщество, о тех направлениях и позициях, которые отстаивают кандидаты", – отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что не было никаких ограничений для журналистов, которые приехали на НСК "Олимпийский". Они могли задавать любые вопросы.
"Игнорировать их, я думаю – чрезвычайно безответственно. Я очень расстроен и возмущен", – резюмировал президент.
Как сообщалось, несостоявшиеся дебаты президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" перед вторым туром голосования посетили 15 тысяч человек, утверждают в Службе безопасности Украины. Эта цифра втрое больше, чем озвученная ранее Министерством внутренних дел.
Напомним, что сам Зеленский на встречу не явился. В его штабе это объяснили тем, что будет ждать Петра Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля, о чем уже сообщалось заранее.
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