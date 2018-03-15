Порошенко открыл безвиз для одной из стран Европы

Безвизовый режим будет действовать временно – с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019-го

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении безвизового режима въезда в Украину для граждан Македонии сроком на один год. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

В указе объясняется, что этот шаг в одностороннем порядке сделан с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений.

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"Ввести на период с 16 марта 2018 до 15 марта 2019 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в указе.

Напомним, безвизовый режим для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию – заработал 11 июня 2017 года.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Как сообщалось, украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных. Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт.