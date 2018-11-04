Порошенко открыл консульство Украины в Анталии: опубликовано видео
Глава государства объяснил, почему выбор пал именно на этот курортный турецкий город
Президент Петр Порошенко в рамках своего официального визита в Турцию принял участие в церемонии открытия консульства Украины в Анталии.
"Сегодня мы открываем консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этом году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч – именно в Анталию. Более 30 тысяч украинцев – это местная украинская община. Каждый украинец в Анталии должен чувствовать заботу государства", – сказал он.
Порошенко отметил, что Анталия не только курортный регион, но там проходит и большое количество международных саммитов, а новое консульство теперь даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в этих процессах.
"Мы приняли закон "О дипломатической службе" и впервые заложили средства, которые позволяют не только поддерживать дипломатические учреждения, но и открывать такие учреждения, как Украинский дом, где украинцы могут собираться, объединяться, обсуждать мероприятия общины", – добавил глава государства.
Напомним, вчера, 3 ноября, Порошенко провел встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По его словам, в лице турецкого президента Украина имеет "доброго друга и надежного партнера". Глава украинского государства отметил продуктивность седьмого Стратегического совета и поблагодарил Эрдогана за твердую позицию относительно осуждения агрессии РФ на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.
Кроме того, президент Украины провел встречу и с предстоятелем Константинопольской церкви. Во время переговоров Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
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