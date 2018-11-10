Порошенко отправился с визитом во Францию

Президент Украины Петр Порошенко 10-11 ноября будет находиться с рабочим визитом во Франции по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Петр Порошенко по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?" – говорится в сообщении.

Также в ходе визита Порошенко запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами разных стран мира.

Стоит отметить, что в этот же день в Париж прибудет и президент России Владимир Путин. При этом в пресс-службе администрации украинского президента заверили, что Порошенко не планирует встречи с хозяином Кремля.

Напомним, в прошлый раз президент Украины приезжал с визитом во Францию в июне 2017 года. Тогда президенты двух страны договорились о новом плане по деоккупации Донбасса, который назвал как "формула Макрона".

Читайте подробнее об итогах того визита Порошенко во Францию.