Порошенко отправился с визитом во Францию

Сегодня, 08:36

Рабочий визит 10-11 ноября состоится по приглашению президента Франции

Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко 10-11 ноября будет находиться с рабочим визитом во Франции по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Петр Порошенко по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?" – говорится в сообщении.

Также в ходе визита Порошенко запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами разных стран мира.

Стоит отметить, что в этот же день в Париж прибудет и президент России Владимир Путин. При этом в пресс-службе администрации украинского президента заверили, что Порошенко не планирует встречи с хозяином Кремля.

Напомним, в прошлый раз президент Украины приезжал с визитом во Францию в июне 2017 года. Тогда президенты двух страны договорились о новом плане по деоккупации Донбасса, который назвал как "формула Макрона".

Читайте подробнее об итогах того визита Порошенко во Францию.
Франция, Порошенко, визит, Макрон

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"Сегодня"

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