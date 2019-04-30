Спасибо за поддержку: Порошенко прокомментировал оглашение ЦИК результатов выборов
Действующий глава государства рассказал о планах на будущее
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку. После оглашения Центральной избирательной комиссией остаточных результатов второго тура голосования за будущего президента Украины нынешний глава разместил два поста на своей странице в Facebook.
"Спасибо украинскому народу за то, что он подарил мне огромное счастье быть лидером этого государства и этой великой нации", – обратился Порошенко к украинцам.
Также Петр Порошенко отметил, что главные его победы еще впереди.
"Мы не победили 21 апреля, но мы и не проиграли. Нас 4,5 миллионов, а будет значительно больше. Каждый день мы будем увеличивать армию украиноботов. Главные наши победы впереди", – добавил действующий президент.
Напомним, ЦИК официально огласила результаты второго тура выборов президента Украины.
Как сообщалось, 26 апреля в ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования всех окружных избирательных комиссий с территориальных избирательных округов.
Конституция Украины и закон "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.
Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.
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