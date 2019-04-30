Спасибо за поддержку: Порошенко прокомментировал оглашение ЦИК результатов выборов

Действующий глава государства рассказал о планах на будущее

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку. После оглашения Центральной избирательной комиссией остаточных результатов второго тура голосования за будущего президента Украины нынешний глава разместил два поста на своей странице в Facebook.

"Спасибо украинскому народу за то, что он подарил мне огромное счастье быть лидером этого государства и этой великой нации", – обратился Порошенко к украинцам.

Также Петр Порошенко отметил, что главные его победы еще впереди.

"Мы не победили 21 апреля, но мы и не проиграли. Нас 4,5 миллионов, а будет значительно больше. Каждый день мы будем увеличивать армию украиноботов. Главные наши победы впереди", – добавил действующий президент.

Напомним, ЦИК официально огласила результаты второго тура выборов президента Украины.

Как сообщалось, 26 апреля в ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования всех окружных избирательных комиссий с территориальных избирательных округов.

Конституция Украины и закон "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

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