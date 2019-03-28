Порошенко отсрочил донорство после смерти в Украине
Президент подписал закон, который отложил новые правила трансплантации донорских органов до следующего года
В Украине могут вновь разрешить трансплантацию органов после того, как президент Петр Порошенко одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку" (№9461-д).
На сайте Верховной Рады сообщили, что 28 марта закон с подписью президента вернули в парламент.
Напомним, данный законопроект Верховная Рада приняла 28 февраля 2019 года. Он помогает отсрочить введение в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года.
Таким образом, из-за отсутствия информационной системы трансплантации и неготовности госреестров нардепы разблокировали трансплантацию органов, приостановленную в настоящее время из-за закона о посмертном донорстве (№2427).
Мы уже писали, изначально законопроект о трансплантации органов после смерти донора был принят еще в мае 2018 года. Он предусматривает, что трансплантация органов после смерти донора возможна только при его прижизненном письменном согласии. В силу он должен был вступить 1 января 2019 года, и тогда же перестал действовать старый закон.
Кроме того, как сообщалось, новые правила предполагают бесплатную трансплантацию органов только по медицинским показаниям. При жизни органы смогут жертвовать все совершеннолетние украинцы, кроме беременных, заключенных и больных. Желающие стать донорами посмертно должны будут давать письменное согласие трансплант-координатору (эта должность появится после принятия закона). При этом донор может передумать в любой момент и отозвать согласие, а может и вовсе заявить о пожизненном отказе.
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