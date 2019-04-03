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Порошенко ответил на ультиматум Зеленского о дебатах на стадионе

Сегодня, 23:43

Президент устроил голосование в Telegram

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.
Порошенко ответил на ультиматум Зеленского о дебатах на стадионе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/51a/4f8/5ca51a4f85667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/51a/4f8/5ca51a4f85667.jpg Политика Президент устроил голосование в Telegram

Президент Украины Петр Порошенко ответил на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийским".

В среду, 3 апреля, он разместил в своем канале в Telegram голосование.

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко.

Украинцам предлагается выбрать один вариант: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".

Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять учамстие в дебатах "перед народом Украины".

Между тем, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Также сообщалось, главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, голосование, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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