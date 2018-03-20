Порошенко озвучил детали по договоренности о безвизе с Катаром

Сегодня, 15:41

Украинский загранпаспорт получил еще большую ценность в мире, считает глава государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко назвал главные преимущества от подписания соглашения о безвизовом режиме с КатаромОб этом он сказал во время визита в эту страну, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что, наконец, нам удалось договориться, и подписано Соглашение о безвизовых путешествиях украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это дает еще большую ценность украинскому паспорту. Это означает еще большее уважение к украинцам. И будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в Катаре, и планируется большое количество катарцев (которые посетят Украину. – Ред.)", – подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что Доха является авиационным хабом, и было запущено два самолета в день из Киева.

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Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Катара, которые пользуются загранпаспортами, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государство другой стороны, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Подписание документа будет способствовать развитию сотрудничества между Украиной и Катаром как в консульско-правовой, так и экономической и гуманитарной сферах. Позволит вывести на качественно новый уровень защиту прав и интересов юридических и физических лиц Украины в Катаре, активизирует контакты представителей бизнеса обеих стран, откроет дополнительные возможности для национальных туристических отраслей, послужит расширению дружественных связей между народами", – заявил президент Украины.

Напомним, в августе прошлого года Катар упростил визовый режим для Украины и еще нескольких десятков стран. Украинцам будет достаточно предъявить действительный паспорт по прибытии в Катар, чтобы получить разрешение на въезд в страну.
Катар, Порошенко, соглашение, безвизовый режим, безвиз

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