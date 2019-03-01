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Порошенко озвучил последствия агрессии России на Донбассе

Сегодня, 16:55

Несмотря на вторжение, Путин провалил свои планы в Украине, отметил глава украинского государства

Фото: AFP
Порошенко озвучил последствия агрессии России на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/947/a49/5c7947a49af33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/947/a49/5c7947a49af33.jpg Политика Несмотря на вторжение, Путин провалил свои планы в Украине, отметил глава украинского государства

После вторжения российских войск на Донбасс был уничтожена большая часть промышленного потенциала Донецкой области, однако все равно планы президента РФ Владимира Путина провалились. Об этом рассказал на Совете регионального развития в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сами жители Донецкой области острей всего ощутили последствия "русского мира".

"Во время войны область потеряла огромную часть своего промышленного потенциала. Варвары (российский агрессор). Вырезали все на металлолом, что могли демонтировали и перевезли оборудование в Россию, захватили их (предприятия), отжав у реальных владельцев. Оккупанты разрушили тысячи жилых домов, уничтожили дороги, водо-, газогоны, прекратили свою работу десятки промышленных предприятий. Уничтожена логистика, которая создавалась долги годы, и куда вкладывались огромные деньги. Донецк и Донецкая область были полностью разрушены", – сказал Порошенко.

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В то же время президент подчеркнул, что Украине удалось выстоять и разрушить планы Кремля.

"Этот план, план Путина, от которого пострадали, в первую очередь, русскоговорящие… расчеты Путина, что уже сегодня все будет реализовано, провалились", – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, сегодня глава государства прибыл на Донбасс и даже побывал первым делом на передовой у украинских военных, но все было не так гладко. Порошенко рассказал об обстреле боевиками.

Напомним, ранее Франция выделила Украине 64 миллиона евро на обеспечение Мариуполя питьевой водой. Премьер-министр Владимир Гройсман рассказывал, что предполагает проект и на каких условиях французы дали кредит.

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Тег Россия, Путин, Донбасс, Порошенко, агрессия

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