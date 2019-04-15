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Порошенко озвучил последствия внеочередных парламентских выборов

Сегодня, 13:01

По словам Порошенко, под угрозой – преодоление долгов в мае и сентябре

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: AFP

Возможные досрочные парламентские выборы повлекут за собой затяжной политический кризис, что негативно скажется на отечественной экономике. Об этом во время встречи с представителями бизнеса заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной Рады в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году", – сказал он.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своей готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман сообщил о результатах работы Кабмина за три года его премьерства. В частности, как отметил премьер-министр на своей странице в Facebook, был начат "капитальный ремонт страны". Гройсман заявил, что в Украине необходимо продолжать все структурные реформы, а укрепление экономики и государственных институтов позволит адекватно реагировать на существующие вызовы.

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Тег экономика, выборы, долг, Порошенко, парламентские выборы

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Источник:

УНИАН

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