Порошенко озвучил потери Украины за время войны с Россией

Россия никак не отказалась от своих агрессивных намерений, и Украина продолжает находиться в опасности, отметил президент

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время визита на Донбасс заявил, что Украина за время войны на Донбассе потеряла почти три тысячи украинских защитников. Об этом он сказал, выступая в прифронтовой Авдеевке.

Находясь на командном пункте, глава государства заслушал доклад командующего Объединенными силами по ситуации на фронте. Он отметил, что Россия никак не отказалась от своих агрессивных намерений, и Украина продолжает находиться в опасности.

"Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению, почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену – жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ в Донбассе мы потеряли 2973 героя из всех силовых ведомств. Находясь в Авдеевке, еще раз подчеркиваю, что гарантом сохранения украинской государственности и всех преобразований в стране являются новые Вооруженные силы. Они, родившись в пламени войны с российским агрессором, за последние годы существенно укрепились и закалились", – сказал Порошенко.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

На сегодняшний день угроза большой войны с оккупантами все еще сохраняется. По словам Виктора Муженко, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины. Генерал также объяснил, почему агрессор заинтересован в захвате Украины.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года – от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко озвучил потери Украины за время войны с Россией". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"