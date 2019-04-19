Порошенко перед дебатами выступил на Майдане

Ни в коем случае нельзя допустить сворачивания европейского курса Украины, считает глава государства

Порошенко на Майдане. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко перед дебатами с Владимиром Зеленским пришел на Майдан в Киеве и встретился с людьми, которые выступают в его поддержку.

"Активная позиция украинцев сегодня важна, как никогда. Мы с вами точно знаем настоящую ставку на этих выборах. Продолжит ли Украина путь в ЕС и НАТО? Или все будет спущено на тормозах? Потому что это то, что мало декларировать. Это то, во что надо верить и над чем каждый день работать", – сказал он со сцены.

Порошенко отметил, что на сегодняшний день как никогда важен вопрос национальной безопасности и нельзя допустить отхода страны от европейского курса и возвращения к России.

"Допустят украинцы реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля вновь покорить Украину? Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее – откатиться под имперскую Россию. Каждый должен помнить: главное для украинцев – не потерять страну. Вопрос национальной безопасности сегодня важен как никогда. Чтобы противостоять российскому сценарию, нужны: политическая воля – раз, твердые идеологические принципы – два, дипломатическая специальность – три, опыт верховного главнокомандующего – четыре", – подчеркнул президент.

Напомним, накануне, 18 апреля, Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам, в котором объяснил, что Украине нужен лидер, способный противостоять Путину и срывать его хищные планы, а также рассказал, чего не удалось добиться за время своего президентства и перечислили главные достижения.

Дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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