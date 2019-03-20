Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения (видео)
Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии
Президент Петр Порошенко передал Вооруженным силам Украины очередную партию из более чем 400 единиц военной техники и вооружения.
"Сегодня мы передаем для нужд ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Как президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил могу с уверенностью утверждать: сегодня в Украине есть армия, способная защитить наше государство", – сказал он.
Также Порошенко рассказал, какое вооружение для ВСУ сейчас в приоритете.
"Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун", 155-миллиметровых артсистем "Богдана", реактивных систем залпового огня "Верба-1", беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", – подчеркнул глава государства.
Как мы уже сообщали, сегодня в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично Порошенко. Военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.
Напомним, в декабре прошлого года Порошенко порадовал ВСУ солидными "подарками" – глава государства передал армии большую партию военной техники – как боевые машины, так и авиацию.
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