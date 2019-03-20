Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения (видео)

Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии

Фото: Facebook

Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/209/1ae/5c92091aedbf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/209/1ae/5c92091aedbf5.jpg 2019-03-20T11:36:00+02:00 Политика Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии

Президент Петр Порошенко передал Вооруженным силам Украины очередную партию из более чем 400 единиц военной техники и вооружения.

"Сегодня мы передаем для нужд ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Как президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил могу с уверенностью утверждать: сегодня в Украине есть армия, способная защитить наше государство", – сказал он.

Также Порошенко рассказал, какое вооружение для ВСУ сейчас в приоритете.

"Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун", 155-миллиметровых артсистем "Богдана", реактивных систем залпового огня "Верба-1", беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", – подчеркнул глава государства.

Как мы уже сообщали, сегодня в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично Порошенко. Военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.

Напомним, в декабре прошлого года Порошенко порадовал ВСУ солидными "подарками" – глава государства передал армии большую партию военной техники – как боевые машины, так и авиацию.

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