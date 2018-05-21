Порошенко переговорил с Меркель: стали известны детали разговора

Сегодня, 16:22

Канцлер Германии на днях общался с Путиным, а теперь созвонилась с украинским лидером

Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой обсудил ряд важных вопросов, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Во время разговора Меркель рассказала о недавних ее переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 18 мая.

Кроме того, собеседники ожидаемо обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока –2".

Порошенко и Меркель договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне.

Напомним, последний раз президент Украины и канцлер Германии виделись 10 мая. Тогда прошла переговоры "нормандской тройки", в которых принял участие президент Франции Эммануэль Макрон, но отсутствовал Владимир Путин. Позже Порошенко назвал главную цель переговоров с Меркель и Макроном в Ахене.

Также недавно Меркель назвала способ решения конфликта на Донбассе. По ее словам, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.
Путин, Донбасс, Порошенко, Меркель, телефонный разговор

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"Сегодня"

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