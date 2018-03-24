Порошенко поблагодарил власти США за поддержку оборонного потенциала Украины

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и Конгресс США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины в 2018 году.

"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Порошенко подчеркнул, что выделение Вашингтоном финансовой помощи Киеву укрепит оборонный потенциал Украины.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", – написал он.

Президент Украины отметил, что хорошая оборона и помощь союзников являются существенным фактором усмирения агрессора.

"Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – говорится в сообщении.

Напомним, что согласно бюджетному закону, США в 2018 году выделят Украине помощь в размере $620,7 млн. Из которых – $200 млн по линии Пентагона, и $420,7 млн – по линии Государственного департамента.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, несмотря на предыдущие угрозы ветировать документ.

Напомним, ранее на заседании Военного комитета в штаб-квартире НАТО начальник Генштаба ВСУ заявил, что американские ПТРК Javelin Украина может получить в течение полугода.

Ранее в интервью "РБК-Украина" посол США в Украине Мари Йованович заявила, что правительство США предоставит Украине летальное оружие абсолютно бесплатно.

До сих пор на сайте Defense Security Cooperation Agency нет официального подтверждения о том, что Администрация Дональда Трампа передала Конгрессу на утверждение о предоставлении Украине летального оружия.