Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию о стремлениях Украина в Европейский Союз и НАТО. Об этом сообщила на Согласительном совете представитель главы государства в парламенте, народный депутат от БПП Ирина Луценко.

По ее словам, президентским проектом предлагается внести изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.

"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития Украины. Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", – сообщила представитель президента.

Напомним, 24 августа Порошенко заявлял, что Украина закрепит в Конституции стремление в ЕС и НАТО. "Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, подам соответствующий законопроект".

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, реакция на вступление Украины в НАТО будет "крайне негативной". По словам российского лидера, Альянс может работать с Киевом и без принятия Украины в НАТО.