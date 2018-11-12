Порошенко поддержал инициативу создания Совета национального единства

Сегодня, 15:06

Дипломат и писатель Щербак предложил создать в Украине общественную организацию в поддержку государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украинский писатель и дипломат Юрий Щербак предложил создать Совет национального единства при президенте, и глава государства Петр Порошенко поддержал эту инициативу в ходе заседания Совета регионального развития 12 ноября.

"Я хочу предложить создать при президенте Украины постоянно действующий Совет национального единства, составленный из авторитетных представителей гражданского общества со всех регионов страны, как площадку для регулярного обмена мыслями, для налаживания постоянного диалога между властью и обществом. Такие структуры должны быть созданы и в регионах", – рассказал Щербак.

По его словам, нужно создать широкую, общенародную общественную организацию в поддержку государства, "как когда-то создал Де Голль во Франции".

"Организацию со значительным участием ветеранов АТО, лигу государственников Украины, для которой построение, укрепление и защита государственности стало бы объединительной идеей, школой подготовки кадров для работы в органах власти, так как это делают в Израиле, где войска, вооружение силы и гражданское общество работают вместе, и где очень высоко стоит авторитет войск", – отметил Щербак.

После этого президент Порошенко призвал присутствующих аплодисментами поддержать инициативу Щербака о создании Совета национального единства.

"Давайте мы это проработаем и поддержим ее создание, как на центральном уровне, так и на региональном уровне. Ведь единство – это то, что нам нужно", – ответил президент.

Напомним, ранее дипломат рассказал, что президент РФ Борис Ельцин был уверен, что Украина попросится назад уже в первые дни независимости, поскольку энергоресурсы Сибири могли стать оружием Москвы против нашей экономики.

Кроме того, Щербак отмечал, что в империю Романовых и сталинский Советский Союз был вживлен "ген смерти", который привел к их распаду – и такая же участь ожидает и путинскую Российскую Федерацию, которая движется к своему концу.
Порошенко, де голль, Щербак, Совет национального единства

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"Сегодня"

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